Volkswagen T-Roc le migliori offerte e promozioni da 249 euro al mese

I crossover e SUV sono sempre piu' desiderati e Volkswagen propone il suo nuovo T-ROC con offerte e promozioni davvero aggressive tanto da poterla guidare da 249 euro al mese grazie a "Progetto Valore Volkswagen” che permette di restituirla, sostituirla con un'altra Volkswagen o tenersela!

I finanziamenti e le proposte finanziarie sartoriali stanno conquistando il mercato automobilistico italiano con leasing, noleggi, affitti sempre piu’ ritagliati sul cliente privato che oggi può beneficiare degli stessi vantaggi un tempo riservati alle imprese ed alle partite iva. Volkswagen ovviamente non è da me no giocando l’asso del “Progetto Valore Volkswagen” sull’intera sua gamma ed ovviamente anche sul modello piu’ richiesto in Italia: la T-Roc che precede nell’ultimo trimestre Polo, T-Cross e Golf.

In estrema sintesi la formula si può tradurre in “Scegli il tuo Nuovo T-Roc dopo 3 anni sei libero di restituirla, sostituirla con una nuova Volkswagen, continuando a beneficiare dei vantaggi di “Progetto Valore Volkswagen” oppure tenerla con la sicurezza del Valore Futuro Garantito pari alla rata finale. In caso di restituzione del veicolo oltre i 45.000 Km il costo dell’eccedenza chilometrica è di: 0,07 euro/Km.

Bello ma quanto bisognerà spendere al mese…?

Con Progetto Valore Volkswagen potrai guidare una fiammante T-Roc a partire da 249 € al mese con tassi competitivi (TAN 5,99% TAEG 7,05%) con una durata di 35 rate ed un anticipo ragionevole di 5.800€, potendo percorrere 45.000 Km e se vuoi tenerla riscattarla con la rata finale 16.059€. E stiamo parlando della nuova T-Roc R-Line 1.0 TSI da 110 CV

L’offerta Volkswagen T-Roc da 249 euro nel dettaglio

Per i giustamente pignoli (si parla di soldi e non di noccioline!) ecco le note legali dettagliate che abbiamo ripreso dal sito Volkswagen Italia.

Il Nuovo T-Roc 1.0 TSI R-Line 110 CV BMT può essere tuo a € 27.202,00 (chiavi in mano IPT esclusa). Prezzo di listino € 29.300. Il prezzo comunicato di € 27.202,00 è calcolato tenendo in considerazione un contributo Volkswagen e delle Concessionarie Volkswagen aderenti all’ iniziativa pari ad € 2.098 (sconto senza dover sudare alcuna camicia!) . – Anticipo € 5.800,00 oltre alle spese di istruttoria pratica € 300 – Finanziamento di € Finanziamento di € 21.402,00 in 35 rate da € 249,00. Interessi € 3.372,33 – TAN 5,99% fisso – TAEG 7,05% – Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di € 16.059,33, per un chilometraggio totale massimo di 45.000 km – In caso di restituzione del veicolo eccedenza chilometrica 0,07 euro/km (molti competitor ne chiedono 0,10 di euro per chilometro eccedente…) – Spese istruttoria pratica € 300,00 (incluse nell’importo totale del credito) – Importo totale del credito € 21.402,00 – Spese di incasso rata € 2,25 / mese – costo comunicazioni periodiche € 3,00 – Imposta di bollo/sostitutiva € 53,50 – Importo totale dovuto dal richiedente € 24.911,83 – Gli importi fin qui indicati sono da considerarsi IVA inclusa ove previsto – Informazioni europee di base/Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili presso le Concessionarie VOLKSWAGEN. Il tutto ovviamente salvo approvazione VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES che garantisce la copertura finanziaria e quindi può erogare il finanziamento solo a chi ha il profilo idoneo.

Come scoprire tutte le info e come va su strada la Volkswagen T-Roc?

Per risparmiare senza evitare brutte sorprese seguite le regole di Infomotori!

Primo: provate la vettura che desiderate, in questo caso la Volkswagen T-Roc benzina, senza trascurare il resto della gamma che include diverse motorizzazioni benzina ed ovviamente il Diesel;

Secondo: se avete una vettura da permutare andate non solo dal Concessionario ufficiale più vicino (dove provare la vettura…) ma chiamate anche almeno altre due Concessionarie VOLKSWAGEN della vostra regione per verificare se l’offerta ed il valore della vostra stessa vettura sia corretto ricordando che ormai con uno smartphone ed una videoconferenza via whatsapp o skype possono farvi una valutazione a distanza oltre a farvi vedere eventuali km zero…

Terzo: informatevi sempre sui finanziamenti che sono i più interessanti e possono comprendere tutte le voci (compreso bollo, assicurazione, manutenzione, ecc) liberandovi dagli imprevisti con la certezza ogni mese pagherete questi euro ma senza alcuna sorpresa!

Buon viaggio!