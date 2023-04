F1 2023, GP Australia: pole position Red Bull con Verstappen, insegue Mercedes

Max Verstappen firma la seconda pole position stagionale a Melbourne, dopo aver battuto le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton. Sottotono le Ferrari: quinto Carlos Sainz, settimo Charles Leclerc.

Continua la cavalcata vincente della Red Bull in questo inizio di stagione di Formula 1. Dopo le pole position e le vittorie siglate in precedenza in Bahrain e in Arabia Saudita, la compagine di Milton Keynes è di nuovo davanti a tutti nelle qualifiche del Gran Premio d’Australia con Max Verstappen. L’olandese, campione del mondo in carica, ha registrato il miglior tempo di 1’16”968 nella Q3 ed è riuscito a battere le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton.

I due piloti britannici sono stati gli altri protagonisti della giornata di sabato, grazie a una W14 estremamente più competitiva rispetto a quanto visto a Sakhir e a Jeddah. Prestazione catastrofica, invece, per Sergio Perez, autore di un clamoroso errore in Q1: il vincitore del GP d’Arabia Saudita è finito della ghiaia subito uscito dai box e dovrà partire ultimo nella gara di domani. A sua discolpa, il messicano ha lamentato un problema al bilanciamento dei freni che non si era presentato durante tutte e tre i turni di prove libere. Ancora velocissimo Fernando Alonso, quarto al volante dell’Aston Martin.

Ferrari ancora in difficoltà, battuta anche da Mercedes

Ben al di sotto delle aspettative le due Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc: lo spagnolo è riuscito a qualificarsi in quinta posizione, mentre il monegasco è stato preceduto anche dall’altra Aston Martin di Lance Stroll e ha chiuso in settima piazza. Brillante ottavo posto per Alexander Albon con la Williams, davanti all’Alpine di Pierre Gasly e alla Haas di Nico Hulkenberg.

I piloti eliminati nella Q2 sono stati Esteban Ocon (Alpine), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Lando Norris (McLaren), Kevin Magnussen (Haas) e Nyck de Vries (AlphaTauri). Chiudono la classifica Oscar Piastri (McLaren), Guanyu Zhou (Alfa Romeo), Logan Sargeant (Williams) e Valtteri Bottas (Alfa Romeo), oltre al già citato Perez.

F1 2023, GP Australia: classifica qualifiche, Melbourne