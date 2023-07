F1 2023, GP Ungheria: Verstappen riporta tutti alla normalità, ennesima vittoria Red Bull

Continua la striscia vincente di Red Bull, al dodicesimo successo stagionale grazie ad un’altra magistrale prestazione di Max Verstappen. Lando Norris chiude secondo su McLaren, terzo Sergio Perez.

Inarrestabile Max Verstappen anche al Gran Premio d’Ungheria, dodicesimo appuntamento stagionale della Formula 1. Il campione del mondo in carica, grazie a una partenza fulminea e ad una perfetta gestione di gara, ha vinto anche sul tracciato dell’Hungaroring. In questo modo, Red Bull può festeggiare anche la totale supremazia sul campionato, che sta letteralmente dominando fin dal primo round in Bahrain.

McLaren ha confermato la crescita vista a Silverstone: Lando Norris è riuscito ad ottenere la piazza d’onore dopo una solida corsa, mentre Oscar Piastri ha chiuso in quinta posizione, dopo essere salito addirittura secondo nel corso del primo giro. Tuttavia, ad aver aiutato la casa di Woking sembra esserci stata Pirelli, che ha introdotto degli pneumatici più resistenti e affini alla MCL60.

Mercedes tra luci e ombre

Nonostante la pole position, Lewis Hamilton non ha brillato particolarmente allo spegnimento dei semafori e, di conseguenza, si è spenta anche la “magia” del britannico. L’alfiere Mercedes ha provato a lottare per il podio, tuttavia non è andato oltre il quarto posto. Meglio, almeno rispetto alle qualifiche, il suo compagno di squadra George Russell, in grado di risalire in sesta posizione.

Ferrari mai in gioco

La Ferrari ha toccato probabilmente il più basso in questo 2023: Charles Leclerc e Carlos Sainz non sono mai stati in grado di competere almeno per la Top 5 e i due piloti di Maranello hanno tagliato il traguardo sesto e ottavo, sebbene il monegasco ha successivamente scontato una penalità di 5 secondi (eccesso di velocità in pit-lane) ed è stato retrocesso dietro a Russell. In crisi pure Aston Martin, con Fernando Alonso nono e Lance Stroll decimo. Lo spagnolo, durante tutto il weekend, si è lamentato delle nuove gomme Pirelli che, a sua detta, hanno sfavorito le monoposto “verdi”.

Gran peccato per Alfa Romeo, incapace di sfruttare gli ottimi risultati in qualifica durante il GP. Valtteri Bottas si è classificato 12°, mentre Guanyu Zhou ha stallato al via ed è passato sotto la bandiera a scacchi 16°. Alex Albon sfiora la Top 10 con Williams, mentre il suo teammate Logan Sargeant è 18°. Zero punti per Daniel Ricciardo, 13° su AlphaTauri, ma davanti a Yuki Tsunoda, 15°. Completano la classifica le Haas di Nico Hulkenberg (14°) e Kevin Magnussen (17°), infine le due Alpine di Esteban Ocon e Pierre Gasly si sono messe fuorigioco alla prima curva dopo lo start.

