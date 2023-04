MotoGP 2023, GP Americhe: Bagnaia vince la gara sprint con Ducati

Trionfo in solitaria per Francesco Bagnaia nella gara sprint del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento stagionale della MotoGP 2023. A podio Alex Rins e Jorge Martin, secondo e terzo.

Un sabato perfetto per Francesco Bagnaia ad Austin, palcoscenico del Gran Premio delle Americhe del Motomondiale. Il pilota italiano della Ducati, dopo aver conquistato la pole position nelle qualifiche, ha ottenuto anche una solida vittoria nella gara sprint riservata alla MotoGP, confermando la propria supremazia sul tracciato del Texas.

“Sono partito bene e ho spinto per fare il mio passo. È stato sufficiente per avere il vantaggio, ma le condizioni in pista non sono state semplici perché si scivolava. Ora mi concentro su domani, sarà molto più difficile, ma sono molto contento per questo risultato” ha spiegato Pecco ai microfoni di Sportmediaset.

Gran Premio delle Americhe: Rins e Martin completano il podio

Splendida seconda posizione da parte di Alex Rins con la Honda del team LCR. Lo spagnolo ha inizialmente lottato con Bagnaia per la prima posizione, dopodiché – complice un errore – è stato costretto a concentrarsi sul recuperare il secondo posto. Un risultato comunque incoraggiante, dopo un avvio piuttosto difficile in Portogallo e in Argentina.

Battaglia infuocata per il gradino più basso del podio tra Jorge Martin e Aleix Espargaró. Il pilota Pramac Racing si è difeso con le unghie e con i denti dagli attacchi finali del connazionale, concludendo davanti al portacolori Aprilia per questione di soli tre decimi di secondo. Bene Brad Binder, autore di una solida quinta piazza con KTM.

KO Quartararo, ritirato anche Márquez

Ai piedi della Top 5 troviamo il momentaneo leader della classifica Marco Bezzecchi, sesto con la Ducati marchiata VR46 Racing Team, seguito dal compagno di squadra Luca Marini in settima posizione. Miguel Oliveira è risultato ottavo con l’Aprilia ufficiale, mentre Jack Miller su KTM e Maverick Viñales su Ducati hanno completato la classifica dei primi dieci.

I colpi di scena non sono mancati: Fabio Quartararo (Yamaha) è caduto nel corso del terzo giro, emulato a quattro tornate dal termine da Álex Márquez (Gresini Racing). Anche Michele Pirro (Ducati) è stato protagonista di un “tuffo”: ricordiamo che l’italiano è in pista come sostituto dell’infortunato Enea Bastianini.