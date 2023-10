MotoGP 2023, GP Giappone: Martin ringrazia la pioggia, Bagnaia e Marquez sul podio

A Motegi, le condizioni atmosferiche costringono ad interrompere la gara dopo appena 12 giri. Vince Jorge Martin, davanti a Francesco Bagnaia e Marc Marquez: lo spagnolo è a soli 3 punti dall’italiano in campionato.

Il Gran Premio del Giappone della MotoGP ha ricevuto un ospite tanto inatteso quanto decisivo nella giornata di domenica: la pioggia. Infatti, dopo il sole splendente visto al sabato, i protagonisti del Motomondiale hanno dovuto fare i conti con delle condizioni difficili fin dalla partenza e, addirittura, la gara è stata sospesa dopo 12 giri. Questo ha premiato Jorge Martin, che ha ridotto notevolmente il distacco in campionato su Francesco Bagnaia, giunto secondo.

Tuttavia, procediamo con ordine. Allo start, Martin ha tenuto saldamente le redini della corsa, ma la pista già parzialmente bagnata ha invitato tutti a passare alle moto con set-up dedicato – tranne Michele Pirro e Franco Morbidelli, che hanno pagato caro le conseguenze nei passaggi successivi. La battaglia è continuata, finché Martin è andato lungo e ha perso tre posizioni.

Lo spagnolo non si è dato per vinto e, in breve tempo, ha infilato Marco Bezzecchi, Bagnaia e Aleix Espargaró. Successivamente, l’intensità della pioggia è aumentata e, su segnalazione anche di diversi rider, la corsa è stata momentaneamente sospesa per poi riprendere in un secondo momento, giusto in tempo per effettuare un giro di ricognizione e constatare l’impossibilità di completare le tornate restanti.

Martin sale a quota due vittorie (e a -3 punti da Bagnaia)

Martin ha festeggiato così il secondo successo stagionale (dopo quello di Misano Adriatico) e l’en-plein a Motegi con il primo posto nella Sprint Race e la pole position in qualifica. Il portacolori Pramac è salito a quota 316 punti, 3 in meno di Bagnaia: con sei round al termine, il campionato è stato completamente riaperto quando, giusto pochi mesi fa, sembrava ormai deciso.

Quando le condizioni si fanno difficili, solitamente emerge chi non ti aspetteresti più di tanto: questo è il caso di Marc Marquez, terzo dopo un’assenza sul podio che durava dal Gran Premio d’Australia dello scorso anno. Dietro all’iberico di Honda ha concluso Bezzecchi, seguito da Espargaró e dalle due KTM di Jack Miller e Augusto Fernandez. Caduta per Brad Binder e Johann Zarco, quest’ultimo poco prima della red flag.

