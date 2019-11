EICMA 2019: tutte le novità del salone di Milano dalla A alla Z

Nel nostro speciale EICMA 2019 potete trovare tutte le informazioni sulle moto e gli espositori presenti, i nuovi modelli, le anteprime e le e-bike con un occhio di riguardo per i brand più importanti

La 77esima edizione di EICMA, come da tradizione, concentra tante novità ed é un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati delle due ruote, con la città di Milano che da martedì 5 (da giovedì 7 per il pubblico) fino a domenica 10 novembre diventa la capitale mondiale di questo settore. Nel nostro speciale potete trovare tutte le informazioni sulle moto e gli espositori presenti, i nuovi modelli, le anteprime e le e-bike con un occhio di riguardo per i brand più importanti.

Ecco tutte le novità di EICMA dalla A alla Z:

Ducati ha anticipato i tempi ed ha svelato le tante novità, a partire dalla nuova Streetfighter V4, passando per Panigale V2 e Panigale V4 2020, oltre che dalle altre nuove versioni ed aggiornamenti.

Honda ha in programma la sua presentazione per lunedì 4 alle ore 18, state sulle nostre pagine perché si attende una CBR1000 Fireblade tutta nuova con cui la Casa dell’Ala ha intenzione di tornare protagonista in Superbike. E non solo!

MV Agusta ha giocato d’anticipo e nel week end prima di Eicma ha rilasciato foto ed informazioni sulla gamma 2020. Con l’iniezione di capitale russo arrivano finalmente in produzione le attesissime Brutale 1000 RR e Superveloce 800, ma debutta anche la innovativa frizione SCS sulle Dragster e Brutale 800.

Quadro Vehicles: pieno di novità per Quadro, che presenta ben sei nuovi modelli inediti. Nuova versione dello scooter leggero Oxygen si affiancano il nuovo Qooder, anche nelle varianti eQooder e xQooder, il nuovo QV3, il QVe e il Nuvion. Entrate nell’articolo per maggiori informazioni.

Yamaha come da tradizione -ma questa volta in modo virtuale- ha organizzato la presentazione delle novità 2020 in anticipo, domenica 3 novembre. Debutta una Tracer 700 dall’inedito look, mentre il TMAX sale a 560 cc. Tante le altre novità, alcune delle quali già viste al recente salone di Tokio.

Zero Motorcycles: il marchio californiano specializzato in mezzi elettrici porta due novità, la SR/F 2020 e la DSR Black Forest Edition. Novità anche in termini software, che prevede un aggiornamento della Next Gen App alla versione 2020 per un facile accesso a modalità di guida personalizzate della moto, stato di carica, aggiornamenti e diagnostica.

Non mancano poi tante novità sul fronte abbigliamento tecnico, caschi, accessori, ma soprattutto non perdetevi le tante bellezze femminili, con una galleria fotografica che vi promettiamo meritare le vostre attenzioni!

*Gran parte delle novità più importanti delle seguenti case sono sotto embargo, aggiorneremo questo articolo non appena sarà possibile con tutte le novità di Aprilia, Benelli, Beta, BMW, Fantic Motor, Husqvarna, Kawasaki, KTM, Kymco, Moto Guzzi, Moto Morini, NIU, Piaggio, Royal Enfield, Suzuki, Sym e Triumph.